Создатель «Флибусты» сообщил о закрытии сайта. У него опухоль мозга

Администратор «Флибусты» объявил о закрытии пиратской интернет-библиотеки. Об этом он написал в блоге на заблокированном сайте.
Причиной стала обнаруженная у создателя проекта злокачественная и агрессивная форма опухоли мозга. Он пообещал, что проект проработает еще несколько недель.
«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, „Флибуста“ на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — сообщил пользователь под ником Stiver.
«Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель», — добавил он.
Некоммерческая онлайн-библиотека «Флибуста» возникла в 2009 году как модифицированная версия другого пиратского проекта «Либрусек». На сайте бесплатно выкладывали электронные версии популярных книг на русском и других языках, что часто приводило к столкновениям с издательствами-правообладателями, в частности, «Эксмо» и «Литрес».
Впервые доступ к ресурсу был заблокирован Роскомнадзором в июне 2015 года в качестве обеспечительной меры по иску «Эксмо», подавшего в суд из‑за публикации произведений Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Золотые яблоки солнца» и «Вино из одуванчиков».
В 2016 году Мосгорсуд наложил вечную блокировку на ресурс из‑за нарушения авторских прав.
Несмотря на это, размер библиотеки рос год от года, к лету 2024-го он составил почти 620 тыс. томов и почти 1500 гигабайт файлов. Аудитория проекта с 2015 года также увеличилась почти в два раза и составила более 1,3 млн пользователей.