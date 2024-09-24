Создатель «Флибусты» сообщил о закрытии сайта. У него опухоль мозга

Администратор «Флибусты» объявил о закрытии пиратской интернет-библиотеки. Об этом он написал в блоге на заблокированном сайте.

Причиной стала обнаруженная у создателя проекта злокачественная и агрессивная форма опухоли мозга. Он пообещал, что проект проработает еще несколько недель.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, „Флибуста“ на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — сообщил пользователь под ником Stiver.

«Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель», — добавил он.

Некоммерческая онлайн-библиотека «Флибуста» возникла в 2009 году как модифицированная версия другого пиратского проекта «Либрусек». На сайте бесплатно выкладывали электронные версии популярных книг на русском и других языках, что часто приводило к столкновениям с издательствами-правообладателями, в частности, «Эксмо» и «Литрес».

Впервые доступ к ресурсу был заблокирован Роскомнадзором в июне 2015 года в качестве обеспечительной меры по иску «Эксмо», подавшего в суд из‑за публикации произведений Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Золотые яблоки солнца» и «Вино из одуванчиков».

В 2016 году Мосгорсуд наложил вечную блокировку на ресурс из‑за нарушения авторских прав.