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Вкус лета в городе: 4 гастроколлаборации Пикника Афиши х Сбер

Афиша Daily
4 мин на чтение
Фото: Пикник Афиши х Сбер

Пикник Афиши x Сбер упаковал главные вкусы лета в знакомые городские форматы: кофе, блины, комбучу и пиццу. Наши партнеры уже запустили специальные коллаборации, которые позволяют ощутить атмосферу праздника здесь и сейчас.

Пикник Афиши x Сбер давно вышел за рамки обычного музыкального мероприятия, превратившись в комплексный опыт, где гастрономия играет одну из ключевых ролей. Мы решили передать настроение фестиваля через яркие акценты, а наши партнеры подготовили новинки, которые становятся маленькими частичками Пикника в вашей повседневности. От утренней чашки кофе до сытного ужина — рассказываем, как провести идеальный летний день с правильным настроением.

Утро: легкий старт с Cofix

День начинается с настроения. Вместо привычной рутины — яркий летний ритуал от международной сети Cofix. Специально к жаркому сезону бренд представил маття-таро-латте — нежный сливочный напиток на церемониальной маття кансай с мягкими нотами таро и клубники.

Розово-зеленая палитра отсылает к главным образам лета: свежей зелени, спелым ягодам и отдыху на открытом воздухе. Особое внимание уделено деталям: стакан украшает съедобный билетик на Пикник Афиши и манжет с облаками, продолжающие фестивальную эстетику. Это не просто кофе, а готовый летний вайб, который можно взять с собой на прогулку или работу. Маття-таро-латте можно приобрести в кофейнях Cofix до 20 июня.

Поздний завтрак: дерзкий блин от «Теремка»

Когда голод дает о себе знать, на помощь приходит «Теремок». Сеть, которая уже 27 лет ассоциируется с современной русской кухней, придумала для фестиваля абсолютный эксклюзив — блин «Пикник».

Это не просто перекус, а «блин на отдыхе», который выглядит как румяный милый блинчик, но в душе он дерзкий бургер. В начинке — сочная говядина, сыр, хрустящий салат айсберг, маринованные огурцы, лук и томатный соус. Идеальный баланс сытности и легкости, который позволяет почувствовать себя частью большого городского праздника, не покидая любимого района. Блин «Пикник» можно будет попробовать в «Коломенском» 20 июня.

Перекус: прохлада от «Сварщицы Екатерины»

В разгар дня, когда асфальт и дома нагреваются, нужна свежесть. Пикник Афиши х Сбер совместно с брендом функциональных напитков Symbiotica и кофейной компанией «Сварщица Екатерина» представляют лимитированную комбучу «Малина — базилик».

Напиток создан с использованием технологий промышленной ферментации, что гарантирует стабильность вкуса и натуральность состава. Вкус раскрывается сладостью спелой малины, которую дополняет свежесть базилика и деликатная кислотность зеленого чая. Это сбалансированный многослойный профиль, идеально подходящий для жаркого дня. Комбуча представлена в удобной металлической банке в яркой стилистике Пикника.

На самом фестивале 20 июня гости смогут освежиться классической комбучей от Symbiotica на стенде «Сварщицы Екатерины», а лимитированный вкус «Малина — базилик» уже доступен в интернет-магазине бренда, на маркетплейсах и в кофейнях-партнерах по всей России.

Ужин: загородный вайб в формате пиццы

Завершить день лучше всего атмосферой загородного отдыха, не выезжая за МКАД. Pizza 22 cm и Пикник Афиши представляют специальную пиццу с шашлыком — авторскую интерпретацию главного гастрономического символа теплой погоды.

Бренд-шеф Pizza 22 cm Ильдар Бедретдинов переосмыслил классическую неаполитанскую пиццу с воздушными бортиками и тестом, которое выдерживают не менее 72 часов перед выпеканием в дровяной печи. В начинке — картофельная бешамель, шашлык из свинины, маринованный лук, чимичурри, копченая скаморца и аджика. Это тот самый случай, когда вкус лета упакован в удобный городской формат. Попробовать новинку можно в пиццериях Pizza 22 cm до 22 июня, а также 20 июня на фуд-корте фестиваля.

В 2026 году Пикник Афиши х Сбер уже в который раз объединит музыку, гастрономию и городскую культуру, создавая пространство для летних встреч. Попробуйте специальные предложения партнеров и приходите за впечатлениями на сам фестиваль!

20 июня Пикник пройдет в московском Музее-заповеднике «Коломенское». 8 августа фестиваль переместится на Елагин остров в Петербурге.

Пикник Афиши х Сбер. Москва
Концерт / 20 июня
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Пикник Афиши x Сбер. Санкт-Петербург
Концерт / 8 августа
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