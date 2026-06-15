Вкус лета в городе: 4 гастроколлаборации Пикника Афиши х Сбер

Пикник Афиши x Сбер упаковал главные вкусы лета в знакомые городские форматы: кофе, блины, комбучу и пиццу. Наши партнеры уже запустили специальные коллаборации, которые позволяют ощутить атмосферу праздника здесь и сейчас.
Пикник Афиши x Сбер давно вышел за рамки обычного музыкального мероприятия, превратившись в комплексный опыт, где гастрономия играет одну из ключевых ролей. Мы решили передать настроение фестиваля через яркие акценты, а наши партнеры подготовили новинки, которые становятся маленькими частичками Пикника в вашей повседневности. От утренней чашки кофе до сытного ужина — рассказываем, как провести идеальный летний день с правильным настроением.
Утро: легкий старт с Cofix
День начинается с настроения. Вместо привычной рутины — яркий летний ритуал от международной сети Cofix. Специально к жаркому сезону бренд представил маття-таро-латте — нежный сливочный напиток на церемониальной маття кансай с мягкими нотами таро и клубники.
Розово-зеленая палитра отсылает к главным образам лета: свежей зелени, спелым ягодам и отдыху на открытом воздухе. Особое внимание уделено деталям: стакан украшает съедобный билетик на Пикник Афиши и манжет с облаками, продолжающие фестивальную эстетику. Это не просто кофе, а готовый летний вайб, который можно взять с собой на прогулку или работу. Маття-таро-латте можно приобрести в кофейнях Cofix до 20 июня.
Поздний завтрак: дерзкий блин от «Теремка»
Когда голод дает о себе знать, на помощь приходит «Теремок». Сеть, которая уже 27 лет ассоциируется с современной русской кухней, придумала для фестиваля абсолютный эксклюзив — блин «Пикник».
Это не просто перекус, а «блин на отдыхе», который выглядит как румяный милый блинчик, но в душе он дерзкий бургер. В начинке — сочная говядина, сыр, хрустящий салат айсберг, маринованные огурцы, лук и томатный соус. Идеальный баланс сытности и легкости, который позволяет почувствовать себя частью большого городского праздника, не покидая любимого района. Блин «Пикник» можно будет попробовать в «Коломенском» 20 июня.
Перекус: прохлада от «Сварщицы Екатерины»
В разгар дня, когда асфальт и дома нагреваются, нужна свежесть. Пикник Афиши х Сбер совместно с брендом функциональных напитков Symbiotica и кофейной компанией «Сварщица Екатерина» представляют лимитированную комбучу «Малина — базилик».
Напиток создан с использованием технологий промышленной ферментации, что гарантирует стабильность вкуса и натуральность состава. Вкус раскрывается сладостью спелой малины, которую дополняет свежесть базилика и деликатная кислотность зеленого чая. Это сбалансированный многослойный профиль, идеально подходящий для жаркого дня. Комбуча представлена в удобной металлической банке в яркой стилистике Пикника.
На самом фестивале 20 июня гости смогут освежиться классической комбучей от Symbiotica на стенде «Сварщицы Екатерины», а лимитированный вкус «Малина — базилик» уже доступен в интернет-магазине бренда, на маркетплейсах и в кофейнях-партнерах по всей России.
Ужин: загородный вайб в формате пиццы
Завершить день лучше всего атмосферой загородного отдыха, не выезжая за МКАД. Pizza 22 cm и Пикник Афиши представляют специальную пиццу с шашлыком — авторскую интерпретацию главного гастрономического символа теплой погоды.
Бренд-шеф Pizza 22 cm Ильдар Бедретдинов переосмыслил классическую неаполитанскую пиццу с воздушными бортиками и тестом, которое выдерживают не менее 72 часов перед выпеканием в дровяной печи. В начинке — картофельная бешамель, шашлык из свинины, маринованный лук, чимичурри, копченая скаморца и аджика. Это тот самый случай, когда вкус лета упакован в удобный городской формат. Попробовать новинку можно в пиццериях Pizza 22 cm до 22 июня, а также 20 июня на фуд-корте фестиваля.
В 2026 году Пикник Афиши х Сбер уже в который раз объединит музыку, гастрономию и городскую культуру, создавая пространство для летних встреч. Попробуйте специальные предложения партнеров и приходите за впечатлениями на сам фестиваль!
20 июня Пикник пройдет в московском Музее-заповеднике «Коломенское». 8 августа фестиваль переместится на Елагин остров в Петербурге.