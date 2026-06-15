Twinby организует быстрые антисвидания на Пикнике Афиши х Сбер

Дейтинг-сервис Twinby организует быстрые антисвидания. Мероприятие состоится на фестивале Пикник Афиши х Сбер 20 июня в Москве.



В анти-дейтинг-сессиях в зоне Twinby гостям предложат подискутировать на самые раздражающие темы. Например, о голосовых сообщениях или оплате счета в кафе на первом свидании. При самопрезентации участники смогут сразу рассказать о своих недостатках и слабостях и узнать, какие минусы есть у их потенциального партнера.



По задумке команды сервиса, формат поможет пользователям быстрее понять, насколько они подходят друг другу. Кроме того, такая активность поможет выпустить пар и попробовать общение без масок.