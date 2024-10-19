Пиратская интернет-библиотека «Флибуста» продолжит работу. Об этом говорится в обновленном посте ее администратора Stiver.

23 сентября руководитель сайта сообщил о развитии у него агрессивной формы рака мозга, в связи с чем проекту угрожало закрытие в течение следующих недель. 19 октября его пост был обновлен.