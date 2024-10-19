Пиратская интернет-библиотека «Флибуста» продолжит работу. Об этом говорится в обновленном посте ее администратора Stiver.
23 сентября руководитель сайта сообщил о развитии у него агрессивной формы рака мозга, в связи с чем проекту угрожало закрытие в течение следующих недель. 19 октября его пост был обновлен.
«Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — говорится в дополненном сообщении в блоге сайта.
Некоммерческая онлайн-библиотека «Флибуста» возникла в 2009 году как модифицированная версия другого пиратского проекта «Либрусек». На сайте бесплатно выкладывали электронные версии популярных книг на русском и других языках, что часто приводило к столкновениям с издательствами-правообладателями, в частности, «Эксмо» и «Литрес».
Впервые доступ к ресурсу был заблокирован Роскомнадзором в июне 2015 года в качестве обеспечительной меры по иску «Эксмо», подавшего в суд из‑за публикации произведений Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Золотые яблоки солнца» и «Вино из одуванчиков».
В 2016 году Мосгорсуд наложил вечную блокировку на ресурс из‑за нарушения авторских прав.
Несмотря на это, размер библиотеки рос год от года, к лету 2024-го он составил почти 620 тыс. томов и почти 1500 гигабайт файлов. Аудитория проекта с 2015 года также увеличилась почти в два раза и составила более 1,3 млн пользователей.