Сына принцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилования и побои

Мариус Борг Хейби — сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит от ее предыдущих отношений с Мортеном Боргом. Хейби родился до брака Метте-Марит с наследником норвежского престола, кронпринцем Хоконом, за которого она вышла замуж в 2001 году. В этом браке у нее родились еще двое детей. Хейби не имеет королевского титула и права на наследование престола.