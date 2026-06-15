Сына принцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилования и побои

Окружной суд в Осло приговорил сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, 29-летнего Мариуса Борга Хейби, к четырем годам тюрьмы. Его признали виновным в нескольких преступлениях, включая два изнасилования. Об этом сообщают The Guardian и Reuters.
Всего Хейби предъявили 40 обвинения, в том числе по четырем эпизодам изнасилования. По двум из них сына кронпринцессы оправдали. Прокуратура утверждала, что во всех четырех случаях женщины в момент преступления спали или были недееспособны.
Хейби признали виновным по 34 пунктам, включая нападение на его бывшую девушку Нору Хаукланд, шесть эпизодов сексуально оскорбительного поведения, нарушение ПДД, преступления, связанные с наркотиками, три эпизода нарушения запрета на приближения.
Согласно обвинительному заключению, с лета 2022-го по осень 2023 года Хейби неоднократно избивал Хаукланд и оскорблял ее. Изнасилования, в которых сына кронпринцессы признали виновным, произошли в 2018 году в королевском поместье в Скаугуме и в марте 2024 года в Осло.
Хейби не признал себя виновным по самым серьезным обвинениям, но признал часть менее тяжких правонарушений, в том числе нападение на бывшую девушку и перевозку марихуаны.
Прокуроры просили суд приговорить его к семи годам и семи месяцам тюрьмы. Адвокаты защиты настаивали, что Хейби следует оправдать по обвинениям в изнасиловании и назначить ему не более 18 месяцев за те правонарушения, которые он признал.
Мариус Борг Хейби — сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит от ее предыдущих отношений с Мортеном Боргом. Хейби родился до брака Метте-Марит с наследником норвежского престола, кронпринцем Хоконом, за которого она вышла замуж в 2001 году. В этом браке у нее родились еще двое детей. Хейби не имеет королевского титула и права на наследование престола.