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Hamster Kombat провел листинг криптовалюты HMSTR

Сегодня в 15:56
Фото: Hamster Kombat Announcement/Telegram

Разработчики игры-кликера Hamster Kombat провели листинг криптовалюты HMSTR. «Этот момент настал. Торговля HMSTR официально началась», — сообщается в телеграм-канале проекта.

Купить или продать криптовалюты можно на биржах Binance, Bybit, Kucoin, Gate.io и других площадках. Согласно данным CoinMarketCap, за первые полчаса торгов цена токена упала на 15% — с 0,0094 доллара до 0,0085 (примерно 80 копеек). Общая капитализация криптовалюты составляет около 580 млн долларов, согласно CoinGecko.

Как отмечает РБК, встроенный в Telegram криптокошелек Wallet не справился с нагрузкой от желающих продать токены HMSTR после начала торгов. Некоторые пользователи сообщают об ошибках на криптобиржах.

Игра-кликер Hamster Kombat запустилась в марте этого года. По сюжету хомяк становится крупной фигурой криптобиржи и старается ее прокачать. Механика проста: пользователи тыкают (тапают) по виртуальному хомяку, получая за каждое нажатие по одной виртуальной монете.

22 сентября разработчики Hamster Kombat объявили правила airdrop — конвертации накопленных игроками монет в токены HMSTR. 1 млн монет в час авторы проекта обменяли на 220 коинов.

На премаркете биржи оценили курс 1 HMSTR в 0,01 USDT (примерно 90 копеек). Таким образом, большая часть пользователей получила не более 50 долларов за месяцы тапов хомяка. Заметная часть игроков остались без какого‑либо выигрыша совсем: их токены отняли за обман приложения с использованием генератора ключей.

Это привело к большому возмущению в комьюнити. Для многих разработчики игры потеряли всякое доверие, а кто‑то начал агитировать геймеров отписываться и жаловаться на аккаунты игры в соцсетях.

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