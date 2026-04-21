«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню

Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню «Cry Me a River» во время выступления в качестве хедлайнера Coachella.
В инстаграме* Тимберлейк поделился старым видео, на котором он знакомится с молодым Бибером. «Я знаю, это был долгий путь. И я знаю, что он не всегда проходит гладко. Я горжусь тобой, и ты тоже должен гордиться собой. Люблю тебя», — написал артист своему младшему коллеге.
Тимберлейк также опубликовал фрагмент выступления Бибера на Coachella. В нем артист рассказывает зрителям о песне, которую он собирается спеть, и признается: «Вы знаете, я вырос, слушая Джастина Тимберлейка и многих других прекрасных талантов. Помню это так, словно это было вчера». Впервые кавер на «Cry Me a River» певец опубликовал в 2008 году. В следующем году Бибер дебютировал со своим первым синглом «One Time», ставшим хитом Billboard Hot 100.
Недавно Билли Айлиш буквально вытолкали на сцену к Джастину Биберу во время второго уик-энда Coachella. Певец исполнил для нее «One Less Lonely Girl», а Айлиш ― давняя поклонница Бибера ― не смогла сдержать эмоций и рухнула на колени.
