«Конченая скамина!»: игроки Hamster Kombat оказались недовольны выигрышами

Создатели Hamster Kombat раздали игрокам токены и разозлили их скромными выигрышами. За месяца «тапов хомяка» большая часть пользователей получила не больше 50 долларов.

22 сентября завершился первый сезон кликера, и разработчики провели airdrop — конвертацию накопленных игроками монет в токены HMSTR, которые позже можно будет обменять на другую криптовалюту на биржах. 1 млн монет в час авторы проекта обменяли на 220 коинов.

На премаркете биржи оценивают курс 1 HMSTR в 0,01 USDT (стейблкоина, привязанного к реальному курсу доллара). Таким образом, сейчас его цена находится в районе 90 копеек за единицу и может еще сильно упасть 26 сентября, когда откроется торговля токеном, а на рынок выйдут «хомяки», желающие забрать деньги.

При этом обменять всю сумму целиком нельзя — разработчики заблокировали большую часть выигрышей и позволили вывести из приложения лишь около 10% токенов.

Хуже того, заметная часть игроков остались без какого‑либо выигрыша совсем — их токены были отняты за обман приложения с использованием генератора ключей. Раньше за такое выдавали специальную ачивку — именно ее видят читеры в разделе с дропом. Игроки HK в твиттере пишут, что бан коснулся больше 60% из них, хотя о таких мерах разработчики не сообщали. Кроме того, некоторые заявляют, что вовсе не пытались обмануть систему, но получили бан.

Потерять токены можно было не только за читы, но и за не привязанный криптокошелек. После эирдропа оказалось, что добавить его в приложение больше нельзя, так что игроки остались с заблокированными HMSTR, несмотря на все усилия.

Все это привело к большому возмущению в комьюнити. Для многих разработчики игры потеряли всякое доверие, кто‑то агитирует геймеров отписываться и жаловаться на аккаунты игры в других соцсетях.

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«Если учесть, что многие телефон оставляли включенным на ночь и это убивало аккумуляторы, то Hamster Kombat загнал их в минус, чем в плюс. Думайте, стоит ли связываться вообще с такими проектами», — приводит комментарий одного из игроков «Газета.Ru».

«[Обман] — то чувство, когда сказали, что главное — пассивный доход, а не ключи, но в итоге за ключи дают больше, чем за доход. [Что за ерунда]?» — написал другой пользователь.

«Твари конченные. Ни одного ключа не сгенерировал, ни автокликера, ничего другого не использовал. Несколько месяцев кобыле в щель. Знакомые генерили ключи по 1,5 тысячи, и у них все нормально. Hamster Kombat — конченная скамина!» — разочарован третий.

В сети игроков, потративших месяцы на «тапанье хомяка», рассылку инвайтов, генерацию кодов и просмотры роликов на ютубе, встретили насмешками и мемами.

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