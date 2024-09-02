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Умерла вокалистка Crazy P Даниель Мур

Вчера в 17:56
Фото: @crazypmusic

Даниель Мур, вокалистка и фронтвумен электронного коллектива Crazy P, умерла в возрасте 52 лет.

В заявлении, опубликованном в инстаграме*, группа сообщила, что певица умерла при «внезапных и трагических обстоятельствах» 30 августа. Причина смерти не сообщается.

«Мы сами не можем поверить в эту новость и знаем, что для всех вас она будет такой же. Она дала нам так много, и мы ее очень любим. Наши сердца разбиты. Нам нужно время, чтобы осознать, что это произошло. Даниель прожила жизнь, движимую любовью, состраданием, общностью и музыкой. Она прожила самую большую из жизней. Мы будем скучать по ней всем сердцем», — написали ее коллеги по группе.

Крис Тодд и Джим Бэрон основали хаус- и диско-группу Crazy P, первоначально известную как Crazy Penis, в середине 90-х годов и подписали контракт с манчестерским лейблом Paper Recordings. Мур стала частью расширенного состава группы в 2002 году вместе с басистом Тимом Дэвисом и перкуссионистом Мэвом Кендриксом. Они выпустили семь студийных альбомов и несколько альбомов ремиксов.

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