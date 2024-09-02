Умерла вокалистка Crazy P Даниель Мур

«Мы сами не можем поверить в эту новость и знаем, что для всех вас она будет такой же. Она дала нам так много, и мы ее очень любим. Наши сердца разбиты. Нам нужно время, чтобы осознать, что это произошло. Даниель прожила жизнь, движимую любовью, состраданием, общностью и музыкой. Она прожила самую большую из жизней. Мы будем скучать по ней всем сердцем», — написали ее коллеги по группе.