На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду, не понравившуюся москвичам

На Лубянской площади в Москве начали убирать искусственную лаванду, которую раскритиковали местные жители, сообщает «Msk1».
В городских телеграм-каналах пишут, что вместо пластиковых цветов рабочие устанавливают живые растения. «Москвичи захейтили искусственные клумбы, сравнивая Лубянку с кладбищем и жалуясь на запах пластика», — утверждают в канале «Новости Москвы». Как пишет «Msk1», несколько дней назад в соцсетях писали, что пластиковые растения начали плавиться от жары.
Цветы на площадке рядом с Центральным детским магазином появились в начале мая. В соцсетях некоторые пользователи возмутились, что они сделаны из пластмассы.
«Безвкусно и ужасно. Смотреть на эту мишуру, на которую еще потратили денег, невозможно», — говорилось в одном из комментариев.