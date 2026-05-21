В Пермском крае владельцам торговых точек запретят хранить и распространять вейпы

Фото: eliquidsuk/Unsplash

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли в двух чтениях поправки к закону о запрете торговли вейпами, пишет 59.ru. Новые нормы вступят в силу осенью 2026 года.

С 1 марта в регионе уже запрещена розничная продажа никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления. Поправки расширяют ограничения: владельцам и законным пользователям торговых объектов также запретят хранить и распространять такую продукцию. Речь идет в том числе об электронных системах доставки никотина, устройствах для нагревания табака, их частях и элементах.

Штрафы за нарушение запрета составят от 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Как объяснил председатель Заксобрания Валерий Сухих, поправки должны «заполнить правовые пробелы»: при формальном запрете торговли само наличие товара на складах или в точках сбыта оставалось в «серой зоне».

Заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Владимир Алистратов отметил, что некоторые предприниматели обходили ограничения, передавая вейпы в аренду или в качестве подарка. «Также очевидно, что, если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы», — сказал он.

Пермский край стал первым регионом России, где полностью запретили продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Власти региона объясняют ограничения заботой о здоровье жителей, в первую очередь детей и подростков.

