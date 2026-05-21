Tyga выступит в Москве в августе
Spotify и UMG заключили соглашение, чтобы позволить премиум-пользователям создавать ИИ-ремиксы
Гарри Меллинг появится во втором сезоне «Задания»
Мишель Пфайффер рассказала, что на съемках «Реки Мадисон» не было душа, кондиционера и еды
На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду, не понравившуюся москвичам
В Москве и пяти городах пройдет фестиваль авторского кино Каро/Арт
В Москве обновят музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»
Появился трейлер южнокорейского блокбастера «Колония» от режиссера «Поезда в Пусан»
Архитекторы попросили Путина и Собянина защитить Шуховскую башню
Кей Джей Апа рвется на фронт в новом трейлере фильма «Джимми» — байопика об актере Джимми Стюарте
Кантен Дюпье снял фильм в низкополигональной графике, как на PS2. Смотрим трейлер
Шестой сезон «Эмили в Париже» будет последним
Мэтт Деймон заменит Райана Гослинга в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»
Смотрим новый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге»
СМИ: власти отложили введение платы за VPN-трафик в мобильных сетях
Netflix приобрел права на «Плохих Бриджет» — новый фильм режиссера «Kneecap»
Москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти работу
Россиянин стал первым в мире человеком, который покорил Эверест на одних руках
Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан
Майка Монро в первом трейлере «Викторианской психопатки»
В Пермском крае владельцам торговых точек запретят хранить и распространять вейпы
Вышел трейлер мини-сериала «Вердикт» про суд над Майклом Джексоном
Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин дебютирует в кино
У «Анатомии страсти» появится еще один спин-офф
Появились первые кадры «Получеловека» — сериала от создателя «Олененка»
В России появится новый ГОСТ на унитазы
Показываем трейлер «Мальчика и Лиса» — приключенческой драмы Жиля де Мэтра, которая выходит в РФ
В доме Зои Богуславской и Андрея Вознесенского в Переделкино появится музей

Кейт Буш получила первую награду как режиссер за фильм «Маленькая землеройка»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Rune Hellestad - Corbis / Getty Images

Певица Кейт Буш получила первую награду в качестве режиссера за свой дебютный фильм под названием «Little Shrew» («Маленькая землеройка»). Об этом сообщил Variety.

Буш поставила анимационную короткометражную картину на антивоенную тематику. Он победил на кинофестивале в Кармартен-Бей в Уэльсе. Саундтреком к картине стала песня Буш «Snowflake» из альбома «Fifty Words for Snow» 2011 года.

Мультфильм рассказал о маленьком зверьке, который в поисках надежды пересекает разрушенный бомбежками город. Буш сама написала сценарий проекта, а раскадровку черно-белой ленты создал Джим Кей на основе набросков певицы.

Доход от этого проекта Буш намерена передать на благотворительность. Деньги получит организация War Child, помогающая детям, пострадавшим от военных действий.

Расскажите друзьям