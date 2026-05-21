Фото:Warner Bros.

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на исторический триллер «Плохие Бриджет» («Bad Bridgets») ирландского режиссера Рича Пеппиатта, известного по фильму «Kneecap». Об этом сообщает Variety.

Действие картины разворачивается в охваченной голодом Ирландии XIX века. Две сестры отправляются в опасное путешествие в Америку. Оказавшись в Нью-Йорке, они пополняют ряды так называемых Бриджет — ирландских женщин, которые устраивают протесты на улицах города и борются за права эмигрантов.

Именем Бриджет в XIX–XX веках называли ирландских женщин, работавших прислугой в американских домах. Чаще всего его использовали, чтобы их унизить. Однако то же название носили протестные группы ирландок, боровшихся за свои права, — именно о них и пойдет речь.

Главные роли в фильме исполнят Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей») и Элисон Оливер («Грозовой перевал»). Съемки пройдут в этом году в Ирландии и Северной Ирландии. К проекту также присоединились художник-постановщик Джеймс Прайс («Бедные-несчастные») и художник по костюмам Кейт Хоули («Франкенштейн»).

