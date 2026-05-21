Spotify и UMG заключили соглашение, чтобы позволить премиум-пользователям создавать ИИ-ремиксы

Spotify и Universal Music Group объявили о разработке совместного проекта, пишет Billboard.



Компании представят инструмент, который позволит пользователям создавать ИИ-каверы и ремиксы на песни артистов. Новая функция будет доступна для подписчиков Spotify Premium.



Согласно сообщению, проект строится на принципах «ответственного ИИ»: авторы песен будут давать согласие на использование своих треков и смогут получать доход от созданных фанатами версий композиций. Точные сроки запуска функции пока неизвестны.



«Spotify занимается решением сложных музыкальных проблем, и на очереди — фанатские каверы и ремиксы. То, что мы создаем, основано на согласии, доверии и вознаграждении артистов и авторов», — сказал Алекс Норстрем, один из генеральных директоров Spotify.



