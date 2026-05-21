Появился трейлер южнокорейского блокбастера «Колония» от режиссера «Поезда в Пусан»

Вышел трейлер фильма «Колония» от южнокорейского режиссера Ен Сан Хо («Поезд в Пусан»). В России лента выйдет в прокат 18 июня.
В Корее фильм стартовал в кинотеатрах 21 мая, установив рекорд по предпродажам и обогнав картины «Майкл» и «Дьявол носит Prada-2». По состоянию на утро доля бронирования билетов на «Колонию» превысила 51%, а число предзаказов достигло 252 тысяч.
Мировая премьера фильма состоялась 15 мая на 79 Каннском фестивале в программе «Полуночные показы». После показа критики назвали его главным экшн-хоррором года. Они нашли сходство картины с видеоигрой The Last of Us и сериалом «Pluribus». Работу Ен Сан Хо похвалили за актерскую игру, проработанную анатомию движений зомби и эффекты, вызывающие приступ клаустрофобии.
По сюжету группа людей оказывается взаперти внутри изолированного здания во время вспышки загадочной инфекции. Им приходится противостоять зараженным, которые действуют как единый организм, связанный коллективным интеллектом.