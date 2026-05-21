Появился трейлер южнокорейского блокбастера «Колония» от режиссера «Поезда в Пусан»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Колония»

Вышел трейлер фильма «Колония» от южнокорейского режиссера Ен Сан Хо («Поезд в Пусан»). В России лента выйдет в прокат 18 июня. 

В Корее фильм стартовал в кинотеатрах 21 мая, установив рекорд по предпродажам и обогнав картины «Майкл» и «Дьявол носит Prada-2». По состоянию на утро доля бронирования билетов на «Колонию» превысила 51%, а число предзаказов достигло 252 тысяч. 

Мировая премьера фильма состоялась 15 мая на 79 Каннском фестивале в программе «Полуночные показы». После показа критики назвали его главным экшн-хоррором года. Они нашли сходство картины с видеоигрой The Last of Us и сериалом «Pluribus». Работу Ен Сан Хо похвалили за актерскую игру, проработанную анатомию движений зомби и эффекты, вызывающие приступ клаустрофобии.

По сюжету группа людей оказывается взаперти внутри изолированного здания во время вспышки загадочной инфекции. Им приходится противостоять зараженным, которые действуют как единый организм, связанный коллективным интеллектом.

Колония
Боевик / с 24 мая
