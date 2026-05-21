Tyga выступит в Москве в августе
Кантен Дюпье снял фильм в низкополигональной графике, как на PS2. Смотрим трейлер
Шестой сезон «Эмили в Париже» будет последним
Мэтт Деймон заменит Райана Гослинга в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»
Смотрим новый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге»
СМИ: власти отложили введение платы за VPN-трафик в мобильных сетях
Netflix приобрел права на «Плохих Бриджет» — новый фильм режиссера «Kneecap»
Москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти работу
Россиянин стал первым в мире человеком, который покорил Эверест на одних руках
Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан
Майка Монро в первом трейлере «Викторианской психопатки»
В Пермском крае владельцам торговых точек запретят хранить и распространять вейпы
Вышел трейлер мини-сериала «Вердикт» про суд над Майклом Джексоном
Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин дебютирует в кино
У «Анатомии страсти» появится еще один спин-офф
Появились первые кадры «Получеловека» — сериала от создателя «Олененка»
В России появится новый ГОСТ на унитазы
Показываем трейлер «Мальчика и Лиса» — приключенческой драмы Жиля де Мэтра, которая выходит в РФ
В доме Зои Богуславской и Андрея Вознесенского в Переделкино появится музей
В Москве открылась выставка уличного искусства, посвященная 20-летию фестиваля «Граффити Винзавод»
О детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал
Квинта Брансон создаст и сыграет главную роль в фильме о Бетти Буп
В Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами
Фестиваль «Новое движение» объявил состав жюри, программу и участников «Кинорынка»
Стартовало музыкальное шоу «Соль. Легенда». Среди участников — Uma2rman и Люся Чеботина
«Приключения Клиффа Бута» выйдут в эксклюзивный прокат в IMAX 25 ноября
В Лужниках пройдет День футбола
Рената Реинсве сыграет Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет»

Кей Джей Апа рвется на фронт в новом трейлере фильма «Джимми» — байопика об актере Джимми Стюарте

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Burns&Co./YouTube

На ютуб-канале Burns & Co. опубликовали новый трейлер фильма «Джимми» — байопика о голливудском актере Джимми Стюарте. Его в картине сыграл Кей Джей Апа из сериала «Ривердейл».

Фильм расскажет о восхождении уроженца Пенсильвании в Голливуде, получении им премии «Оскар» за роль в картине «Филадельфийская история», а затем о его службе в качестве боевого летчика во время Второй мировой войны.

Видео: Burns&amp;Co./YouTube

Картину поставил Аарон Бернс. Дочь Стюарта, Келли Стюарт-Харкорт, стала исполнительным продюсером фильма. Сценарий написал Джастин Строхенд. В кинопрокат лента выйдет 6 ноября.

Джен Лилли сыграла в фильме жену Стюарта Глорию. Макс Казелла исполнил роль режиссера Фрэнка Капры, Сара Дрю — актрисы Хедды Хоппер. Джейсон Александер сыграл Луиса Б.Майера, Джулиан Уоркс — младшего лейтенанта Мартинеса.

В актерский состав проекта также вошли Кара Киллмер, Нил МакДоноу, Кристофер МакДональд и Роб Риггл. Продюсерами ленты стали Аарон Бернс, Дэвид Кук, Анджела Галгани Салливан, Джек МакКлинток, Джон Нортон и Джастин Строхенд.

«Я всегда был большим поклонником Джеймса Стюарта и очень горжусь тем, что смогу представить его историю. Как новозеландец, я давно восхищаюсь этим поколением американских мужчин, которые отстаивали патриотизм, честность и глубокое чувство долга. Для меня важно отблагодарить страну, которая дала мне так много, и что может быть лучше, чем почтить память человека, который служил ей с большой честью», — говорил Апа.

Джеймс Стюарт — один из самых ярких актеров XX века. Он родился в 1908 году, начинал карьеру на Бродвее, а в середине 1930-х дебютировал в Голливуде. Он активно сотрудничал с Фрэнком Капрой, появился в фильмах «С собой не унесешь», «Мистер Смит едет в Вашингтон» и «Эта прекрасная жизнь».

Расскажите друзьям