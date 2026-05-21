Шестой сезон «Эмили в Париже» будет последним

Сериал Netflix «Эмили в Париже» закончится на шестом сезоне, пишет Deadline.
Сейчас в Греции проходят съемки заключительной части. В них участвуют Лили Коллинз, Люка Браво, Эшли Парк и другие.
«Съемки фильма „Эмили в Париже“ с таким выдающимся актерским составом и [командой] стали путешествием всей моей жизни. <…> Нам не терпится поделиться с вами этой последней главой. Спасибо, что позволили нам стать частью вашей жизни, вдохновить вас на мечты о путешествиях и любовь к Парижу», — прокомментировал создатель сериала Даррен Стар.
Netflix опубликовал видео, в котором Лили Коллинз, исполняющая главную роль в проекте, сообщает фанатам о грядущем финале сериала. «Весь наш актерский состав и съемочная группа вкладывают душу в создание этого фантастического прощального сезона, который мы сейчас снимаем. Мне не терпится увидеть все это волшебство», — сказала актриса.
«Эмили в Париже» — это комедийно-драматический сериал от Netflix. В нем рассказывается об американке, которая получает работу в престижном парижском маркетинговом агентстве. Премьера состоялась 2 октября 2020 года. События первых сезонов «Эмили в Париже» проходили преимущественно во Франции, но затем шоу стали снимать и в других европейских локациях. Герои шоу побывали в Риме, Венеции и Сен-Тропе.