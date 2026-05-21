Архитекторы попросили Путина и Собянина защитить Шуховскую башню

Редакция портала Archi.ru составила открытое письмо в защиту Шуховской башни на Шаболовке. Оно написано от лица представителей архитектурного, инженерного, научного и реставрационного сообщества. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину.
Авторы письма считают, что памятник оказался под угрозой утраты подлинности из-за проекта реконструкции, который предполагает масштабную замену исторического металла. Они просят наложить мораторий на этот проект и разработать вместо него проект научной реставрации. Подписанты также предлагают вернуть в предмет охраны башни подлинный металл, заклепочные соединения и технологические особенности конструкции Владимира Шухова.
«Шуховская башня является одним из важнейших памятников отечественной инженерной культуры и мирового архитектурного наследия. Ее утрата как подлинника будет невосполнима. Этот шедевр мирового уровня заслуживает не демонтажа, а бережной реставрации с последующим включением в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — говорится в обращении.
Открытое письмо подписали более 500 человек. Среди них — историк архитектуры Наталия Душкина, руководитель «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов, архитектурный журналист Ася Зольникова, главред Archi.ru Юлия Тарабарина, основательница сервиса «17дорог» Екатерина Бычкова, вице-президент фонда «Шуховская башня» Сергей Арсеньев, архитекторы Всеволод Медведев, Алан Батяев, Эдуард Кубенский, Ольга Волмерсон, Дмитрий Фоменко.
Шуховскую башню полноценно не реконструировали с момента завершения ее строительства в 1922 году. В 1931-м в металле обнаружили дефекты из-за примесей, а в 1947-м обследование подтвердило серьезные повреждения. Необходимое усиление башни выполнили лишь в 1981 году, но и оно не остановило разрушения.
В апреле госэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию Шуховской башни. В ходе нее планируется поэтапно демонтировать сооружение сверху вниз, а потом собрать обратно из новых материалов. В планах также оборудовать на башне смотровые площадки и лифт, который установят внутри конструкции на отдельном фундаменте.
Основатель «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов подготовил экскурсию по Шаболовке в поддержку Шуховской башни. Экскурсия состоится 3 июня, в 17.30, место встречи — площадь перед станцией метро «Шаболовская».