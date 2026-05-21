Американский актер Мэтт Деймон заменит Райана Гослинга в новом фильме создателей «Всё везде и сразу» Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Деймон ведет переговоры об участии в проекте, у которого пока нет официального названия. Съемки стартуют этим летом в Лос‑Анджелесе, а релиз запланирован на 19 ноября 2027 года.
Фильм будет касаться потепления, путешествий во времени и супергероев. Действие развернется в двух временных промежутках — в 80-х и в современности. Главными героями окажутся подростки. Деймон сыграет отца одного из детей.
По информации издания, Гослинг отказался от роли, посчитав ее слишком маленькой. Ранее сообщалось, что актер выбыл из проекта из-за проблем с графиком.
Продюсерами картины выступят Кван, Шайнерт и Джонатан Ван. От лица студии Universal проект будут курировать Сара Скотт и Жаклин Гарелл.