У «Анатомии страсти» появится еще один спин-офф

Телеканал ABC снимет новый спин-офф сериала «Анатомия страсти» (Grey’s Anatomy), пишет Deadline.



Его название пока неизвестно. Шоураннерами назначили Шонду Раймс и Мег Маринис. Актриса из оригинального шоу Эллен Помпео выступит в качестве исполнительного продюсера.



Новое шоу будет посвящено команде медицинского центра в сельской местности Западного Техаса. Премьера состоится в середине 2027 года. Проект станет четвертым сериалом внутри франшизы, у которой есть еще два спин-оффа — «Частная практика» и «Пожарная часть 19».



Это будет первое ответвление «Анатомии страсти», в котором не будет задействован ни один постоянный персонаж оригинального проекта. Кроме того, впервые действия развернутся не на Западном побережье США.



Недавно «Анатомию страсти» продлили на 23-й сезон. Это культовая американская медицинская драма, которая выходит с 2005 года. В ней рассказывается о жизни медиков в вымышленной больнице в Сиэтле.

