Tyga выступит в Москве в августе

Tyga вновь выступит в России — 29 августа на «ЦСКА Арене» в Москве. Об этом сообщили в Studio 21.
Американский рэпер исполнит хиты «Taste», «Rack City», «Loyal» и другие. Начало концерта — в 20.00. Сейчас билеты стоят от 3000 рублей.
В прошлом году Tyga дважды приезжал в Россию: 31 мая он выступал на «ЦСКА Арене», а 2 августа дал концерт в пляжном ресторане «Речной» в формате клаб-шоу.
Tyga — рэпер из Комптона, настоящее имя — Майкл Рей Стивенсон. В конце 2000-х он подписался на Young Money Entertainment Лил Уэйна, а в 2012 году закрепился в мейнстриме альбомом «Careless World: Rise of the Last King» и синглом «Rack City». Трек дошел до 7-го места в Billboard Hot 100, а всего у Tyga 34 попадания в Hot 100 и три трека в топ-10 чарта.
Его главная ниша — клубный и радиоформатный хип-хоп с цепкими хуками и частыми коллаборациями. Помимо «Rack City», среди самых известных работ — «Taste» с Offset, «Ayo» с Крисом Брауном, «Loco Contigo» с DJ Snake и J Balvin, а также участие в «Loyal» Криса Брауна вместе с Лил Уэйном. «Taste» стал для Tyga большим камбэком в 2018 году: трек поднялся до 8-го места в Billboard Hot 100 и в 2024 году получил в США бриллиантовый статус. У Tyga также есть номинация на «Грэмми» — за «Deuces» Криса Брауна с его участием.