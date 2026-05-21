Фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус получил 20-минутные овации в Каннах

Tyga выступит в Москве в августе
Брендан Фрейзер готовится к высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Джулианна Мур сыграет в комедии о матери и дочери. Его спродюсируют Барак и Мишель Обама
Кейт Буш получила первую награду как режиссер за фильм «Маленькая землеройка»
Spotify и UMG заключили соглашение, чтобы позволить премиум-пользователям создавать ИИ-ремиксы
Гарри Меллинг появится во втором сезоне «Задания»
Мишель Пфайффер рассказала, что на съемках «Реки Мадисон» не было душа, кондиционера и еды
На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду, не понравившуюся москвичам
В Москве и пяти городах пройдет фестиваль авторского кино Каро/Арт
В Москве обновят музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»
Появился трейлер южнокорейского блокбастера «Колония» от режиссера «Поезда в Пусан»
Архитекторы попросили Путина и Собянина защитить Шуховскую башню
Кей Джей Апа рвется на фронт в новом трейлере фильма «Джимми» — байопика об актере Джимми Стюарте
Кантен Дюпье снял фильм в низкополигональной графике, как на PS2. Смотрим трейлер
Шестой сезон «Эмили в Париже» будет последним
Мэтт Деймон заменит Райана Гослинга в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»
Смотрим новый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге»
СМИ: власти отложили введение платы за VPN-трафик в мобильных сетях
Netflix приобрел права на «Плохих Бриджет» — новый фильм режиссера «Kneecap»
Москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти работу
Россиянин стал первым в мире человеком, который покорил Эверест на одних руках
Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан
Майка Монро в первом трейлере «Викторианской психопатки»
В Пермском крае владельцам торговых точек запретят хранить и распространять вейпы
Вышел трейлер мини-сериала «Вердикт» про суд над Майклом Джексоном
Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин дебютирует в кино
У «Анатомии страсти» появится еще один спин-офф
Появились первые кадры «Получеловека» — сериала от создателя «Олененка»

Фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус получил 20-минутные овации в Каннах

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Anadolu / Getty Images

Фильму «Черный шар» Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси, снятого по неоконченной пьесе Федерико Гарсии Лорки, аплодировали на Каннском кинофестивале в течение 20 минут. Об этом сообщил Deadline.

Картина получила один из самых теплых приемов за историю киносмотра. Самых продолжительных оваций удостоился в 2006 году «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо. «Фаренгейту 9/11» Майкла Мура аплодировали в 2004 году 20 минут.

Видео: @deadline/X

На премьере присутствовали авторы картины и исполнительница главной роли Пенелопа Крус. В проекте снялись также испанский музыкант Guitarricadelafuente, Мигель Бернардо и Гленн Клоуз.

«Черный мяч» рассказывает взаимосвязанные истории трех мужчин из трех разных эпох. Их жизни объединяют сексуальность и желание, боль и наследие. В основе проекта, помимо пьесы Лорки, был спектакль «La piedra oscura» Альберто Конехеро.

Оператором-постановщиком ленты стал Грис Хордана, художником — Роже Беллес. В качестве художника по костюмам в проекте поучаствовала Ана Лопес Кобос, за кастинг отвечали Ева Лейра и Иоланда Серрано. Позицию звукорежиссера занял Родриго Мадригаль. Белен Марти Льюч стала хореографом ленты, Пабло Морильяс — художником по прическам, Марило Осуна — визажистом, Альберто Гутьеррес — монтажером, Рауль Рефре — композитором.
 

Расскажите друзьям