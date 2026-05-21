Фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус получил 20-минутные овации в Каннах

Фильму «Черный шар» Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси, снятого по неоконченной пьесе Федерико Гарсии Лорки, аплодировали на Каннском кинофестивале в течение 20 минут. Об этом сообщил Deadline.
Картина получила один из самых теплых приемов за историю киносмотра. Самых продолжительных оваций удостоился в 2006 году «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо. «Фаренгейту 9/11» Майкла Мура аплодировали в 2004 году 20 минут.
На премьере присутствовали авторы картины и исполнительница главной роли Пенелопа Крус. В проекте снялись также испанский музыкант Guitarricadelafuente, Мигель Бернардо и Гленн Клоуз.
«Черный мяч» рассказывает взаимосвязанные истории трех мужчин из трех разных эпох. Их жизни объединяют сексуальность и желание, боль и наследие. В основе проекта, помимо пьесы Лорки, был спектакль «La piedra oscura» Альберто Конехеро.
