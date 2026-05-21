Мишель Пфайффер рассказала, что на съемках «Реки Мадисон» не было душа, кондиционера и еды

Актриса Мишель Пфайффер над подкасте «In Conversation» рассказала, что на съемочной площадке сериала «Реки Мадисон» не было удобств вроде душа, кондиционера и еды.



«Все было немного в спешке, поэтому не было подготовлено определенное жилье. Не было ванной, даже туалет был ненастоящий. Не было кондиционера, водопровода, ничего. Но это потрясающе великолепно», — поделилась Мишель.



«Они снимали на 360 градусов, поэтому у них не могло быть кучи трейлеров вокруг. Так что нам действительно негде было присесть», — добавила она.



Сериал Paramount+ рассказывает о нью-йоркской семье, которая переезжает в сельскую местность Монтаны после семейной трагедии. Премьера состоялась 14 марта 2026 года. В актерский состав попали Мишель Пфайффер, Курт Рассел, Патрик Джей Адамс, Элль Чапман, Мэттью Фокс, Бо Гарретт, Амайя Миллер и Бен Шнетцер.