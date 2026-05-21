Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан

Отмечает, что он не состоял ни в каких сборных на национальном уровне в России. Его тренировочный процесс проходил в частной школе отца. По мнению аналитика РИА «Новости», это облегчает юридические аспекты транзита.



«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — рассказал отец фигуриста.



Александр Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Прозвище Гном Гномыч он получил при рождении из-за маленького веса. С 6 месяцев у него появился профиль в инстаграме*. Сейчас у него более 1,3 млн подписчиков.