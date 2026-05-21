Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан

Сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч, будет выступать в фигурном катании за Азербайджан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.
Федерация фигурного катания на коньках России дала юному спортсмену открепление на заседании исполкома организации. Он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона после получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU).
В материале агентства утверждается, что решение о переходе приняли в связи с тем, что у Александра Плющенко мало шансов попасть в сборную России. «Он старательный спортсмен хорошего уровня, но пока в его возрасте ребята в нашей стране уже прыгают по два четверных и готовятся штурмовать новые, Саша лишь робко присматривается к сложным прыжкам и ограничивается стабилизацией тройных. В этих условиях Саше попросту не было места», — пишет корреспондент РИА «Новости».
Отмечает, что он не состоял ни в каких сборных на национальном уровне в России. Его тренировочный процесс проходил в частной школе отца. По мнению аналитика РИА «Новости», это облегчает юридические аспекты транзита.
«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — рассказал отец фигуриста.
Александр Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Прозвище Гном Гномыч он получил при рождении из-за маленького веса. С 6 месяцев у него появился профиль в инстаграме*. Сейчас у него более 1,3 млн подписчиков.
