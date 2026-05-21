Майка Монро в первом трейлере «Викторианской психопатки»

В Пермском крае владельцам торговых точек запретят хранить и распространять вейпы
Вышел трейлер мини-сериала «Вердикт» про суд над Майклом Джексоном
Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин дебютирует в кино
У «Анатомии страсти» появится еще один спин-офф
Появились первые кадры «Получеловека» — сериала от создателя «Олененка»
В России появится новый ГОСТ на унитазы
Показываем трейлер «Мальчика и Лиса» — приключенческой драмы Жиля де Мэтра, которая выходит в РФ
В доме Зои Богуславской и Андрея Вознесенского в Переделкино появится музей
В Москве открылась выставка уличного искусства, посвященная 20-летию фестиваля «Граффити Винзавод»
О детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал
Квинта Брансон создаст и сыграет главную роль в фильме о Бетти Буп
В Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами
Фестиваль «Новое движение» объявил состав жюри, программу и участников «Кинорынка»
Стартовало музыкальное шоу «Соль. Легенда». Среди участников — Uma2rman и Люся Чеботина
«Приключения Клиффа Бута» выйдут в эксклюзивный прокат в IMAX 25 ноября
В Лужниках пройдет День футбола
Рената Реинсве сыграет Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет»
Кристофер Нолан признался, что никогда не пользовался электронной почтой
Майкл Бэй снимет фильм о крупнейшей американской спасательной операции в Иране
Билли Джоэл выступил против фильма о себе, назвав его «юридически и профессионально ошибочным»
Московский зоопарк подключился к спасению бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии
В «Коломенском» уничтожают историческую булыжную дорогу
Анджелина Джоли говорит по-французски в трейлере фильма «Кутюр»
Милли Олкок вернется к роли Супергерл в «Человеке завтрашнего дня»
Бабушку-стримершу в США задержала полиция во время трансляции
«Заветы» — продолжение «Рассказа служанки» — продлили на второй сезон
В Великобритании радиостанция по ошибке объявила о смерти короля
Вышел новый трейлер «Властелинов вселенной» — фильма о Хи-Мэне с Николасом Галициным и Джаредом Лето

Майка Монро в первом трейлере «Викторианской психопатки»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Traffic

Компания Traffic опубликовала первый трейлер хоррора «Викторианская психопатка» Закари Уигона — режиссера «Стоп-слова». Сегодня фильм покажут в Каннах.

Действие разворачивается в 1858 году. В готическое поместье Энсор-хаус прибывает эксцентричная гувернантка Уинифред (Майка Монро) — ей предстоит обучать детей столовому этикету и рассказывать им об истории их семьи.

Вскоре сотрудники поместья начинают необъяснимым образом исчезать, и владельцы дома задаются вопросом, все ли в порядке с их новой сотрудницей. Уинифред погружается в безумие и становится все более жестокой.

Видео: Traffic

Владельца поместья мистера Паундса сыграет Джейсон Айзекс («Белый лотос»), роль няни исполнит Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»).

Фильм снят по мотивам романа Вирджинии Фейто «Викторианская психопатка». Съемки проходили летом в Ирландии.

Расскажите друзьям