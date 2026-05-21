В Москве и пяти городах пройдет фестиваль авторского кино Каро/Арт

Международный фестиваль авторского кино Каро/Арт пройдет с 17 по 21 июня в шести городах: Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В столице главной площадкой станет киноцентр «Октябрь». В нем пройдет кинопоказы и различные интерактивные мероприятия. Все фильмы программу покажут на языке оригинала с субтитрами.
Концепцию фестиваля сформулировали как «(про)свет»: она связана с феноменом светом как метафизического понятия, лежащего в основе всего сущего. Команда киносмотра предлагает изучить свет через кинематограф и научиться видеть его в других, а главное — в себе.
Фильмом открытия Каро/Арт станет лента «Курочка. Пух и прах» венгерского режиссера Дьердя Палфи. Она описывается как смелый и остроумный триллер-комедия. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто.
В шести городах покажут гонконгский боевик «Живая ярость» Кэндзи Танигаки, драмеди «Вольная птица» Дэниэла Хевера о понимании между поколениями и документальный фильм-путешествие «Легенды леса» Венсана Мюнье.
Кроме того, в программу вошли «Зоопарк» Алексея Шабарова, мистическая романтическая драма «Путешествие к берегу» Киеси Куросавы, получившая приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, и «Температура вселенной» Виктора Шамирова.
Зрители смогут увидеть несколько классических лент: «Улыбки летней ночи» Ингмара Бергмана, «Умберто Д.» Витторио де Сики, «Ловушка для кошек» Белы Терновски и «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского.
В Москве также состоится встреча с командой музыкальной группы Zoloto и показ ее лучших видеоклипов. С публикой встретится и режиссер Анатолий Васильев на показе его фильма «Осел». Театральную программу составят показы спектаклей «Белая гвардия» Сергея Женовача в постановке МХТ имени Чехова и «Ревизора» Валерия Фокина в постановке Александринского театра.