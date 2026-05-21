Брендан Фрейзер готовится к высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»

На ютуб-канале Focus Features опубликовали новый трейлер фильма «Давление», главные роли в котором исполнили Брендан Фрейзер («Кит») и Эндрю Скотт («Рипли»). Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 29 мая.
Она будет основана на реальной истории времен Второй мировой войны. Действие развернется за 72 часа до начала операции. В центре окажутся генерал Эйзенхауэр и известный метеоролог Джеймс Стагг.
После того, как неверное решение о высадке союзнических войск на побережье Северного моря привело к трагедии, Эйзенхауэр приглашает Стагга. Он просил его дать прогноз погоды и обеспечить безопасность солдат.
Фрейзер предстанет в ленте в образе Эйзенхауэра. Скотт, соответственно, сыграет Стагга. В актерский состав войдут также Керри Кондон, Крис Мессина и Дэмиан Льюис.
Режиссером проекта стал Энтони Марас, известный по фильму «Отель Мумбаи: Противостояние». Она написал сценарий картины вместе с Дэвидом Хейгом. Продюсерами выступили Тим Беван и Эрик Феллнер.