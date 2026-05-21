Брендан Фрейзер готовится к высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»

Tyga выступит в Москве в августе
Джулианна Мур сыграет в комедии о матери и дочери. Его спродюсируют Барак и Мишель Обама
Фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус получил 20-минутные овации в Каннах
Кейт Буш получила первую награду как режиссер за фильм «Маленькая землеройка»
Spotify и UMG заключили соглашение, чтобы позволить премиум-пользователям создавать ИИ-ремиксы
Гарри Меллинг появится во втором сезоне «Задания»
Мишель Пфайффер рассказала, что на съемках «Реки Мадисон» не было душа, кондиционера и еды
На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду, не понравившуюся москвичам
В Москве и пяти городах пройдет фестиваль авторского кино Каро/Арт
В Москве обновят музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»
Появился трейлер южнокорейского блокбастера «Колония» от режиссера «Поезда в Пусан»
Архитекторы попросили Путина и Собянина защитить Шуховскую башню
Кей Джей Апа рвется на фронт в новом трейлере фильма «Джимми» — байопика об актере Джимми Стюарте
Кантен Дюпье снял фильм в низкополигональной графике, как на PS2. Смотрим трейлер
Шестой сезон «Эмили в Париже» будет последним
Мэтт Деймон заменит Райана Гослинга в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»
Смотрим новый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге»
СМИ: власти отложили введение платы за VPN-трафик в мобильных сетях
Netflix приобрел права на «Плохих Бриджет» — новый фильм режиссера «Kneecap»
Москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти работу
Россиянин стал первым в мире человеком, который покорил Эверест на одних руках
Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан
Майка Монро в первом трейлере «Викторианской психопатки»
В Пермском крае владельцам торговых точек запретят хранить и распространять вейпы
Вышел трейлер мини-сериала «Вердикт» про суд над Майклом Джексоном
Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин дебютирует в кино
У «Анатомии страсти» появится еще один спин-офф
Появились первые кадры «Получеловека» — сериала от создателя «Олененка»

Брендан Фрейзер готовится к высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Focus Features/YouTube

На ютуб-канале Focus Features опубликовали новый трейлер фильма «Давление», главные роли в котором исполнили Брендан Фрейзер («Кит») и Эндрю Скотт («Рипли»). Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 29 мая.

Она будет основана на реальной истории времен Второй мировой войны. Действие развернется за 72 часа до начала операции. В центре окажутся генерал Эйзенхауэр и известный метеоролог Джеймс Стагг.

После того, как неверное решение о высадке союзнических войск на побережье Северного моря привело к трагедии, Эйзенхауэр приглашает Стагга. Он просил его дать прогноз погоды и обеспечить безопасность солдат.
 

Видео:&nbsp;Focus Features/YouTube

Фрейзер предстанет в ленте в образе Эйзенхауэра. Скотт, соответственно, сыграет Стагга. В актерский состав войдут также Керри Кондон, Крис Мессина и Дэмиан Льюис.

Режиссером проекта стал Энтони Марас, известный по фильму «Отель Мумбаи: Противостояние». Она написал сценарий картины вместе с Дэвидом Хейгом. Продюсерами выступили Тим Беван и Эрик Феллнер.

Расскажите друзьям