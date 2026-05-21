Tyga выступит в Москве в августе
На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду, не понравившуюся москвичам
В Москве и пяти городах пройдет фестиваль авторского кино Каро/Арт
Появился трейлер южнокорейского блокбастера «Колония» от режиссера «Поезда в Пусан»
Архитекторы попросили Путина и Собянина защитить Шуховскую башню
Кей Джей Апа рвется на фронт в новом трейлере фильма «Джимми» — байопика об актере Джимми Стюарте
Кантен Дюпье снял фильм в низкополигональной графике, как на PS2. Смотрим трейлер
Шестой сезон «Эмили в Париже» будет последним
Мэтт Деймон заменит Райана Гослинга в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»
Смотрим новый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге»
СМИ: власти отложили введение платы за VPN-трафик в мобильных сетях
Netflix приобрел права на «Плохих Бриджет» — новый фильм режиссера «Kneecap»
Москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти работу
Россиянин стал первым в мире человеком, который покорил Эверест на одних руках
Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан
Майка Монро в первом трейлере «Викторианской психопатки»
В Пермском крае владельцам торговых точек запретят хранить и распространять вейпы
Вышел трейлер мини-сериала «Вердикт» про суд над Майклом Джексоном
Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин дебютирует в кино
У «Анатомии страсти» появится еще один спин-офф
Появились первые кадры «Получеловека» — сериала от создателя «Олененка»
В России появится новый ГОСТ на унитазы
Показываем трейлер «Мальчика и Лиса» — приключенческой драмы Жиля де Мэтра, которая выходит в РФ
В доме Зои Богуславской и Андрея Вознесенского в Переделкино появится музей
В Москве открылась выставка уличного искусства, посвященная 20-летию фестиваля «Граффити Винзавод»
О детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал
Квинта Брансон создаст и сыграет главную роль в фильме о Бетти Буп
В Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами

В Москве обновят музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: mos.ru

В Москве начинается масштабное обновление музея-заповедника «Кузьминки-Люблино», пишет mos.ru.

Работы займут два года. В 2026-м планируют обновить входные и партерные зоны, а также центральную часть парка. В проект входят пешеходная аллея с фонтанами и цветниками и экотропа, которая пройдет на высоте 4,5 метра над землей. 

Кроме того, реконструируют скейт-парк площадью 1,6 тысячи квадратных метров, обновят спортивные площадки, зоны для настольного тенниса и ледовый каток. Для горожан установят современные воркаут-комплексы и площадку для дрессировки собак.

1/6
2/6
3/6
4/6
© Фото: mos.ru
5/6
© Фото: mos.ru
6/6
© Фото: mos.ru

В музее-заповеднике станет вдвое больше детских игровых пространств. Для пикников обустроят мангальные зоны: увеличат их общую вместимость, установят 19 беседок разных форматов. Кроме того, в парке появятся пункты проката, рестораны, кафе, кофе-пойнты, лекторий и коворкинг.

Одна из задач проекта — сохранить культурное наследие объекта, который горожане в XIX веке называли  «Московским Версалем». В порядок приведут 32 памятника архитектуры. 

В музее-заповеднике также сделают новую систему навигации и освещения, поменяют покрытие дорожек, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники. Форматы отдыха разделят: тихие зоны огородят от пространств для активных занятий и мероприятий. 

Расскажите друзьям