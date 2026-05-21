В Москве обновят музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»

В Москве начинается масштабное обновление музея-заповедника «Кузьминки-Люблино», пишет mos.ru.
Работы займут два года. В 2026-м планируют обновить входные и партерные зоны, а также центральную часть парка. В проект входят пешеходная аллея с фонтанами и цветниками и экотропа, которая пройдет на высоте 4,5 метра над землей.
Кроме того, реконструируют скейт-парк площадью 1,6 тысячи квадратных метров, обновят спортивные площадки, зоны для настольного тенниса и ледовый каток. Для горожан установят современные воркаут-комплексы и площадку для дрессировки собак.
В музее-заповеднике станет вдвое больше детских игровых пространств. Для пикников обустроят мангальные зоны: увеличат их общую вместимость, установят 19 беседок разных форматов. Кроме того, в парке появятся пункты проката, рестораны, кафе, кофе-пойнты, лекторий и коворкинг.
Одна из задач проекта — сохранить культурное наследие объекта, который горожане в XIX веке называли «Московским Версалем». В порядок приведут 32 памятника архитектуры.
В музее-заповеднике также сделают новую систему навигации и освещения, поменяют покрытие дорожек, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники. Форматы отдыха разделят: тихие зоны огородят от пространств для активных занятий и мероприятий.