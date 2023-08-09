Умерла актриса Вера Васильева

С 1948 года Васильева работала в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей. Она появлялась в таких спектаклях, как «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Воительница». В последние годы она играла в моноспектакле «Вера» по собственным мемуарам.