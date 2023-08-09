Умерла актриса Вера Васильева

В возрасте 97 лет скончалась советская и российская актриса Вера Васильева. Об этом сообщили в Театре сатиры, где служила артистка.
«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», — сказали представители театра.
Васильева дебютировала на экране в 1945 году в эпизодической роли в картине «Близнецы». Ее первой большой работой в кино стала роль Насти Гусенковой в фильме «Сказание о земле Сибирской» 1947 года.
Всего в фильмографии артистки более 40 работ. Среди них «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Несовершеннолетние», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана» и «Люди моей долины».
С 1948 года Васильева работала в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей. Она появлялась в таких спектаклях, как «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Воительница». В последние годы она играла в моноспектакле «Вера» по собственным мемуарам.
В 1986 году Васильевой присудили звание народной артистки СССР за заслуги в развитии советского театрального искусства. Она — обладательница двух Сталинских премий и трех орденов «За заслуги перед Отечеством» — четвертой, третьей и второй степени. В 2010 году получила премию «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».