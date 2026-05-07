Скарлетт Йоханссон сыграет в новом фильме Ари Астера

Скарлетт Йоханссон исполнит главную роль в новом фильме Ари Астера «Козел отпущения» («Scapegoat»). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.
Астер сам написал сценарий картины и станет ее режиссером. Детали сюжета пока держатся в секрете. Фильм выпустит студия A24, которая ранее работала со всеми четырьмя предыдущими картинами постановщика — «Реинкарнацией», «Солнцестоянием», «Все страхи Бо» и «Эддингтоном».
По данным Deadline, Астер закончил сценарий в конце прошлого года и сразу выразил желание видеть Йоханссон в главной роли. Согласовать ее участие было непросто: у актрисы уже запланирован плотный съемочный график на 2026 год. В частности, она должна сняться в новом фильме серии «Изгоняющий дьявола» для Universal и в сиквеле «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.
Источники издания утверждают, что после прочтения сценария Йоханссон согласилась на участие, а продюсеры решили подстроить съемки под ее расписание. Производство планируют начать позже в этом году.
Предыдущий фильм Астера, сатира «Эддингтон», был представлен на Каннском кинофестивале в 2025-м. Йоханссон недавно дебютировала как режиссер с драмой «Великая Элеонора», премьера которой тоже прошла в Каннах. Следующей актерской работой Йоханссон станет фильм Джеймса Грэя «Бумажный тигр», где она сыграла вместе с Майлзом Теллером и Адамом Драйвером.