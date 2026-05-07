Вышел первый тизер сериала «Эль» — приквела «Блондинки в законе»
Певицу Бонни Тайлер госпитализировали в Португалии
Сэм Уортингтон в трейлере сериала «Я тебя найду»
Вышел финальный трейлер «Миньонов и монстров»
В России с 2027-го расширят основания для аннулирования водительских прав
adidas представил ролик с участием Тимоте Шаламе, Лионеля Месси и Bad Bunny
Хавьер Бардем и Эми Адамс в трейлере «Мыса страха» Скорсезе и Спилберга
«Руки вверх!», «КиШ» и Toxi$: что россияне чаще всего слушают на шашлыках
Первый набор студентов на факультет ИИ в МГУ будет в 2026 году
В калининградском котокафе из-за прорыва трубы погибли 22 кота
Скарлетт Йоханссон сыграет в новом фильме Ари Астера
Японская студия аниме откроет свой филиал в Узбекистане
Пятый и финальный сезон сериала «Медведь» выйдет 25 июня
Брендан Фрейзер сыграет в фантастическом триллере о миссии на Марс
Вышел дублированный трейлер драмеди «Беспечный возраст»
«Бессмертный полк» пройдет в Москве в онлайн-формате
В России введут ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте
РКН пока не планирует блокировать популярные игры
Американец запустил дроны, чтобы курьеры наконец смогли найти его дом
В США незнакомец поселился в подвале дома. Его обнаружили из-за съеденного пончика
В Петербурге прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам
Новую «Планету обезьян» снимет режиссер «Фантастической четверки»
В США опубликовали предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна
В Москве отключат мобильный интернет на День Победы. 7 и 8 мая отключений не планируется
Съемки второго сезона сериала «Гарри Поттер» начнутся осенью ― еще до выхода первого
Даг Лайман снимет фильм «Star One» с Эдди Редмейном и Майлсом Теллером
Сотрудница американского банка повесила трубку во время разговора с папой римским
Николь Кидман рассказала о любви к русской литературе

Disney запустил в работу фильм «Фокус-покус-3» с Бетт Мидлер и Сарой Джессикой Паркер

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Disney

Фильм «Фокус-покус-3» официально запустили в разработку. Студия Disney выпустит третью часть франшизы. В ней к своим ролям вновь вернутся Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими, сообщил Deadline.

Работа над триквелом была анонсирована еще в 2023 году — после грандиозного успеха второй картины, вышедшей на Disney+ годом ранее. Но проект по-прежнему находится на ранней стадии разработки.

Мидлер в 2025 году отмечала, что сценарий будущей ленты получился «блестящим». Она говорила, что команда пытается разобраться, где пройдут съемки, какими они будут и какой бюджет на них потребуется.

Паркер уже в 2026 году признавалась, что будет участвовать в фильме, если в его актерский состав войдет Мидлер. «Куда идет Бетт, туда иду и я», — заявила актриса. По ее словам, Мидлер очень воодушевлена проектом.

«Бетт сейчас как 13‑летняя девочка с новым велосипедом. Она говорит: „У меня есть колеса, давайте путешествовать!“» — поделилась Сара Джессика.

«Фокус-покус-3» может получить кинотеатральный прокат. Студия, по информации СМИ, рассматривает такую возможность. Курирует проект от лица Disney исполнительный вице‑президент по производству Джессика Виртью.

Расскажите друзьям