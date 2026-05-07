Disney запустил в работу фильм «Фокус-покус-3» с Бетт Мидлер и Сарой Джессикой Паркер

Фильм «Фокус-покус-3» официально запустили в разработку. Студия Disney выпустит третью часть франшизы. В ней к своим ролям вновь вернутся Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими, сообщил Deadline.
Работа над триквелом была анонсирована еще в 2023 году — после грандиозного успеха второй картины, вышедшей на Disney+ годом ранее. Но проект по-прежнему находится на ранней стадии разработки.
Мидлер в 2025 году отмечала, что сценарий будущей ленты получился «блестящим». Она говорила, что команда пытается разобраться, где пройдут съемки, какими они будут и какой бюджет на них потребуется.
Паркер уже в 2026 году признавалась, что будет участвовать в фильме, если в его актерский состав войдет Мидлер. «Куда идет Бетт, туда иду и я», — заявила актриса. По ее словам, Мидлер очень воодушевлена проектом.
«Бетт сейчас как 13‑летняя девочка с новым велосипедом. Она говорит: „У меня есть колеса, давайте путешествовать!“» — поделилась Сара Джессика.
«Фокус-покус-3» может получить кинотеатральный прокат. Студия, по информации СМИ, рассматривает такую возможность. Курирует проект от лица Disney исполнительный вице‑президент по производству Джессика Виртью.