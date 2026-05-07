В США опубликовали предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна

Федеральный судья США Кеннет Карас обнародовал предполагаемую предсмертную записку американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуализированном насилии над детьми. Об этом сообщает The New York Times.
«Они расследовали меня месяцами — ничего не нашли! Поэтому в итоге появились обвинения 15-летней давности. Это удовольствие — иметь возможность самому выбрать время, чтобы попрощаться. И что вы хотите, что бы я сделал — разрыдался, что ли! Никакого веселья — не стоит того!» — говорится в ней.
Листок нашел сокамерник Эпштейна после попытки самоубийства финансиста. Тогда он выжил, но через несколько недель его обнаружили мертвым в камере.
Ранее Минюст США рассекретил более 3,5 млн страниц документов по делу Эпштейна. В файлах упоминаются более 300 известных лиц. Среди них Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, принц Гарри, Илон Маск, Марк Цукерберг, Камала Харрис, Бейонсе, Брюс Спрингстин, а также покойный папа Иоанн Павел II, Вуди Аллен, Билл Косби и многие другие.
Финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в организации проституции и осудили за изнасилование несовершеннолетней в 2006 году. В 2019 году он был задержан повторно за организацию торговли девушками и подростками, во время рассмотрения дела его нашли мертвым в тюремной камере.