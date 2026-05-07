В США опубликовали предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна

Федеральный судья США Кеннет Карас обнародовал предполагаемую предсмертную записку американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуализированном насилии над детьми. Об этом сообщает The New York Times.



«Они расследовали меня месяцами — ничего не нашли! Поэтому в итоге появились обвинения 15-летней давности. Это удовольствие — иметь возможность самому выбрать время, чтобы попрощаться. И что вы хотите, что бы я сделал — разрыдался, что ли! Никакого веселья — не стоит того!» — говорится в ней.



Листок нашел сокамерник Эпштейна после попытки самоубийства финансиста. Тогда он выжил, но через несколько недель его обнаружили мертвым в камере.