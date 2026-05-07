Вышел первый тизер сериала «Эль» — приквела «Блондинки в законе»
Певицу Бонни Тайлер госпитализировали в Португалии
Сэм Уортингтон в трейлере сериала «Я тебя найду»
Вышел финальный трейлер «Миньонов и монстров»
Disney запустил в работу фильм «Фокус-покус-3» с Бетт Мидлер и Сарой Джессикой Паркер
adidas представил ролик с участием Тимоте Шаламе, Лионеля Месси и Bad Bunny
Хавьер Бардем и Эми Адамс в трейлере «Мыса страха» Скорсезе и Спилберга
«Руки вверх!», «КиШ» и Toxi$: что россияне чаще всего слушают на шашлыках
Первый набор студентов на факультет ИИ в МГУ будет в 2026 году
В калининградском котокафе из-за прорыва трубы погибли 22 кота
Скарлетт Йоханссон сыграет в новом фильме Ари Астера
Японская студия аниме откроет свой филиал в Узбекистане
Пятый и финальный сезон сериала «Медведь» выйдет 25 июня
Брендан Фрейзер сыграет в фантастическом триллере о миссии на Марс
Вышел дублированный трейлер драмеди «Беспечный возраст»
«Бессмертный полк» пройдет в Москве в онлайн-формате
В России введут ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте
РКН пока не планирует блокировать популярные игры
Американец запустил дроны, чтобы курьеры наконец смогли найти его дом
В США незнакомец поселился в подвале дома. Его обнаружили из-за съеденного пончика
В Петербурге прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам
Новую «Планету обезьян» снимет режиссер «Фантастической четверки»
В США опубликовали предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна
В Москве отключат мобильный интернет на День Победы. 7 и 8 мая отключений не планируется
Съемки второго сезона сериала «Гарри Поттер» начнутся осенью ― еще до выхода первого
Даг Лайман снимет фильм «Star One» с Эдди Редмейном и Майлсом Теллером
Сотрудница американского банка повесила трубку во время разговора с папой римским
Николь Кидман рассказала о любви к русской литературе

В России с 2027-го расширят основания для аннулирования водительских прав

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Водительские права с марта 2027 года могут быть аннулированы при отказе пройти внеочередное медосвидетельствование. Об этом пишет РБК со ссылкой на поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и статье 10 федерального закона «О персональных данных».

Поправки приняли в июле 2025-го, они вступят в силу с 1 марта 2027 года. После получения уведомления о необходимости пройти внеочередное медицинское освидетельствование автомобилист будет обязан сделать это в течение трех месяцев. Если он пропустит процедуру, его лишат права на управление транспортными средствами. Вернуть его может будет, только пройдя медобследование и подтвердив отсутствие противопоказаний к вождению.

Медицинские организации должны будут составлять в электронном виде заключения об итогах обязательного или внеочередного освидетельствования. Их будут хранить в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Исключение сделают для медорганизаций федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Недавно в Российском союзе автостраховщиков посоветовали водителям иметь под рукой бумажную версию ОСАГО на случай ограничений в работе интернета. В этой ситуации распечатанный документ поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности, добавили в РСА.
 

Расскажите друзьям