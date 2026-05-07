В России с 2027-го расширят основания для аннулирования водительских прав

Водительские права с марта 2027 года могут быть аннулированы при отказе пройти внеочередное медосвидетельствование. Об этом пишет РБК со ссылкой на поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и статье 10 федерального закона «О персональных данных».



Поправки приняли в июле 2025-го, они вступят в силу с 1 марта 2027 года. После получения уведомления о необходимости пройти внеочередное медицинское освидетельствование автомобилист будет обязан сделать это в течение трех месяцев. Если он пропустит процедуру, его лишат права на управление транспортными средствами. Вернуть его может будет, только пройдя медобследование и подтвердив отсутствие противопоказаний к вождению.



Медицинские организации должны будут составлять в электронном виде заключения об итогах обязательного или внеочередного освидетельствования. Их будут хранить в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Исключение сделают для медорганизаций федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба.



