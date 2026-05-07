В США незнакомец поселился в подвале дома. Его обнаружили из-за съеденного пончика

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: White County, Arkansas Sheriff's Office

В Арканзасе 41-летнего Престона Лэндиса арестовали после того, как семейная пара обнаружила его в подвале своего дома. Об этом пишет People.

Датч Хоггатт, профессор Университета Хардинга в городе Сирси, и его жена Шэрон сначала заметили странности в доме: у мужчины пропала пара рабочих ботинок, стулья оказались не на своих местах, а из кухни начала исчезать еда.

Дочь пары Шерис рассказала, что родителей насторожили съеденные пончик и яблоко. После этого Шэрон вместе с дочерью и ее мужем Марком Грегори решила проверить дом.

В кладовке под лестницей в подвале Шэрон увидела прятавшегося мужчину. Женщина испугалась и вышла из комнаты, после чего ее супруг направился туда с бейсбольной битой. Когда Грегори начал стучать битой по дверной раме и потребовал показаться, незнакомец вышел. 

Позднее мужчину опознали как 41-летнего Престона Лэндиса. Его арестовали 29 апреля по обвинению в краже со взломом жилого помещения и краже имущества.

По словам Грегори, Лэндис мог укрыться в доме после сильной непогоды в районе. Предположительно, 27 апреля он забрался в подпол, а на следующее утро перебрался в подвал. Внутрь он попал через незапертую дверь, когда хозяев не было дома.

Хоггатт сказал, что не злится на Лэндиса и скорее жалеет его. «Я рад, что мы поняли: в доме кто-то живет, потому что это могло продолжаться гораздо дольше», — отметил он.

Перед тем как покинуть дом, Лэндис, по словам дочери пары, извинился. Он попросил передать хозяевам, что ему «очень жаль» и что они кажутся «очень хорошими людьми».

