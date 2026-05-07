Вышел дублированный трейлер драмеди «Беспечный возраст»

U Films поделился с «Афишей Daily локализованным трейлером фильма „Беспечный возраст“ с Одессой Эзайон в главной роли. Картина выйдет в российский прокат 4 июня, билеты на предпремьерный показ 30 мая — на „Афише“.
Главная героиня фильма — Кеннеди находится на грани отчисления из университета. После смерти отца она не может найти точку опоры и теряет себя. Ее куратор дает ей последний шанс собраться и вернуться к учебе, но вместо этого Кеннеди собирает группу друзей и вместе с ними устраивает «забег» по чужим бассейнам, пытаясь сбежать от проблем. Это помогает героине снова почувствовать себя живой и понять, что делать дальше.
Режиссером фильма выступил Сэм Хейс. Он рассказал, что при создании картины вдохновлялся фильмами Эдгара Райта («Скотт Пилигрим против всех»), Джона Хьюза («Клуб „Завтрак“, „Выходной день Ферриса Бьюллера“) и любимым фильмом „Выпускник“ Майкла Николса. В ленте также снялись Мейсон Гудинг, Майкл Вламис, Тайлер Альварес и другие.