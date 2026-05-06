Вышел первый тизер сериала «Эль» — приквела «Блондинки в законе»

Фото: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали первый тизер сериала «Эль» — приквела культового фильма «Блондинка в законе». Проект выйдет на стриминговом сервисе 1 июля.

Он расскажет о юности главной героини франшизы Эль Вудс. Зрители узнают, какой была в старшей школе девушка, позднее поразившая собой Гарвард и юридический бизнес, и какие события сформировали ее. 
 

Видео: Prime Video/YouTube

Главную роль в сериале сыграла Лекси Майнтри, которую ранее можно было видеть в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус» и фильме «Парамедик, который меня преследовал». Роль ее матери досталась Джун Дайане Рафаэль из «8-битного Рождества».

Шоураннерами «Эль» выступили Лора Киттрелл («Средняя школа») и Кэролайн Дрис («Стрела», «Дневники вампира»). Они же стали исполнительными продюсерами проекта вместе со звездой оригинального фильма Риз Уизерспун, Лорен Нойштедтер из Hello Sunshine и Марком Платтом.

Идея приквела пришла Риз Уизерспун после просмотра сериала «Уэнсдей». Съемки шоу проходили в Ванкувере с марта по август 2025 года. Срежиссировал первые два эпизода Джейсон Мур («Идеальный голос», «Моя пиратская свадьба»).

В сериале снялись Том Эверетт Скотт в роли отца Эль, Уайатта; Габриэль Поликано в роли Лиз, которую называют анти-Эль Вудс; Джейкоб Московиц в роли Майлза, звездного спортсмена школы, который очарован Эль, и Чандлер Кинни в роли Кимберли, старшеклассницы, которой не нравится Эль.

Первая «Блондинка в законе», вышедшая в 2001 году, была основана на одноименной книге Аманды Браун и стала хитом, собрав в мировом прокате более 140 млн долларов. Сиквел вышел в 2003 году, а в 2009-м — телевизионный фильм «Блондинки в законе», где Уизерспун выступила только продюсером.

