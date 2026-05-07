Брендан Фрейзер сыграет в фантастическом триллере о миссии на Марс

В 2023 году Фрейзер получил «Оскар» за роль в драме Даррена Аронофски «Кит». В ближайшее время он появится в фильме «Давление», где сыграет президента США Дуайта Эйзенхауэра, а также в картине Энди Гарсии «Бриллиант» с Дастином Хоффманом и Биллом Мюрреем. Кроме того, актер вернется к роли Рика О’Коннелла в новой части «Мумии», где снова снимется с Рэйчел Вайс.