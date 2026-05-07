Брендан Фрейзер сыграет в фантастическом триллере о миссии на Марс

Брендан Фрейзер сыграет главную роль в научно-фантастическом триллере «Звездный человек» («Starman»). Об этом сообщает Deadline.
Картина расскажет о технологе-визионере Томе Адамсе, который запускает историческую экспедицию на Марс. Из-за непредвиденных обстоятельств, оказавшись в миллионах километров от Земли, герою предстоит бороться за жизнь.
Фильм будет полнометражным дебютом режиссера и сценариста Джоша Уэйкли, лауреата «Эмми» за анимационный сериал Netflix «Бит Багс». Исполнительным продюсером выступит Дэвид С.Гойер, сценарист «Бэтмена: Начало» и «Бэтмена против Супермена».
Съемки «Звездного человека» должны начаться этим летом. Продажи фильма стартуют на Каннском кинорынке Marché du Film, где компания Anton представит новые детали проекта.
В 2023 году Фрейзер получил «Оскар» за роль в драме Даррена Аронофски «Кит». В ближайшее время он появится в фильме «Давление», где сыграет президента США Дуайта Эйзенхауэра, а также в картине Энди Гарсии «Бриллиант» с Дастином Хоффманом и Биллом Мюрреем. Кроме того, актер вернется к роли Рика О’Коннелла в новой части «Мумии», где снова снимется с Рэйчел Вайс.