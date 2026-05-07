Новую «Планету обезьян» снимет режиссер «Фантастической четверки»

Кадр: 20th Century Studios

Мэтт Шэкман назначен режиссером новой части «Планеты обезьян». Об этом пишет Deadline.

Ранее он снял фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» и сериал «ВандаВижен». Сценаристом выступит Джош Фридман, уже работавший над предыдущей частью  «Планеты обезьян».

Подробности о новой картине неизвестны. Источники Deadline сообщают, что это будет самостоятельная история, а не продолжение фильма «Планета обезьян: Новое царство».

Картина «Планета обезьян: Новое царство» вышла в 2024 году. В ней рассказывается о молодом самце обезьяны Корнелиусе, которому предстоит обрести союзницу из рода людей и вместе с ней противостоять тирану, а также сохранить наследие отца, не давая исказить учение Цезаря. От его выбора зависит судьба всех обезьян и людей.

Оригинальная «Планета обезьян» 1968 года основана на романе французского писателя Пьера Буля с Чарлтоном Хестоном в главной роли. В ней астронавт приземляется на планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, правящую примитивными людьми. В финале герой узнает, что находится на Земле, где произошла ядерная война.
 

