Японская студия аниме откроет свой филиал в Узбекистане

Министерство цифрового развития Узбекистана заключило соглашение с японской студией «Elf-in». Согласно нему, студия откроет филиал на территории Узбекистана. Об этом пишет местное издание Upl.uz.
Официальные переговоры с руководством японской корпорации провел заместитель министра Рустам Каримжонов. В ведомстве считают, что соглашение должно ускорить становление узбекской национальной анимации и помочь ее продвижению за рубежом. Проект также может стимулировать креативную экономику страны и обеспечить трудовую занятость молодого поколения.
Финалом встречи стало подписание меморандума, который регламентирует дальнейшие шаги по развитию индустрии компьютерной графики в Узбекистане. Для подготовки квалифицированных кадров, способных напрямую работать с японским рынком, выделяется профильный грантовый фонд в размере более 700 тысяч долларов.
Министерство также открыло прием заявок от граждан, заинтересованных в прямом трудоустройстве в японских компаниях. Вакансии доступны в сферах дизайна и анимационного производства.
