Первый набор студентов на факультет ИИ в МГУ будет в 2026 году

Фото: Alexander Smagin/Unsplash

В МГУ в этом году стартует набор студентов на факультет искусственного интеллекта. Об этом ректор вуза Виктор Садовничий рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет РИА «Новости».

«Мы хотели, чтобы [факультет] сразу начал с серьезной работы», — сказал Садовничий. Для отделения реконструировали свое здание.

Факультет искусственного интеллекта открыли в МГУ в 2025 году. На базе вуза также действуют исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и Институт ИИ, а также фонд «Интеллект». «Новый факультет позволит интегрировать все эти элементы в единую систему, что обеспечит всестороннюю подготовку кадров для данной сферы, а также будет способствовать более широкому внедрению технологий ИИ в различные области исследований», — рассказывали в пресс-службе МГУ.

Недавно актриса Милла Йовович написала программу для искусственного интеллекта, которая улучшает память нейросетей. Проект под названием MemPalace актриса придумала, заметив, что поиск по файлам очень неудобен.

