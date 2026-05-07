«Руки вверх!», «КиШ» и Toxi$: что россияне чаще всего слушают на шашлыках

Фото: «Звук»

Музыкальный сервис «Звук» и «Самокат» выяснили, что россияне слушают на шашлыках и какое мясо предпочитают. Результатами исследования, приуроченного к майским праздникам, компании поделились с «Афишей Daily».

Чаще всего на шашлыках у россиян звучит «Забирай меня скорей» группы «Руки вверх!»: ее назвал 31% опрошенных. Следом по популярности идут «Седая ночь» Юрия Шатунова (30%) и «Кукла колдуна» «Короля и Шута» (22%). Трек «Nobody» от Toxi$, Aarne и Big Baby Tape выбрали 4% респондентов.

Самыми популярными вариантами для мангала остаются свинина и курица: их выбирают 58 и 56% опрошенных соответственно. Баранину берут 23% респондентов, говядину — 20%. Еще 14% жарят рыбу, а 12% — овощи.

Наиболее распространенные маринады — майонез со специями (29%), соль и перец (24%), минералка с луком (24%) и кефир (15%). К мясу чаще всего берут лаваш или хлеб, соусы и овощи.

У участников опроса также поинтересовались, с какими музыкальными жанрами у них ассоциируются разные сорта мяса. Оказалось, что свинину россияне чаще связывают с шансоном, ностальгическими треками и семейными посиделками у костра. Курица на решетке стала самым «попсовым» шашлыком: ее респонденты описали как быстрый и простой вариант без лишних сложностей.

Большинство респондентов предпочитают спокойный формат отдыха: 49% выбирают уютные посиделки с семьей, 22% — встречи с друзьями под ностальгическую музыку. Громкие вечеринки оказались менее популярны: их выбирают 8% опрошенных.

При этом поклонники электронной музыки чаще выбирают городской формат и устраивают шашлыки в специальных зонах парков. 43% любителей электроники заказывают продукты с доставкой — почти вдвое больше, чем среди остальных участников опроса.

Исследование провели в апреле 2026 года методом онлайн-опроса среди 1210 россиян старше 18 лет из 17 городов-миллионников.

