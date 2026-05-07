«Руки вверх!», «КиШ» и Toxi$: что россияне чаще всего слушают на шашлыках

У участников опроса также поинтересовались, с какими музыкальными жанрами у них ассоциируются разные сорта мяса. Оказалось, что свинину россияне чаще связывают с шансоном, ностальгическими треками и семейными посиделками у костра. Курица на решетке стала самым «попсовым» шашлыком: ее респонденты описали как быстрый и простой вариант без лишних сложностей.