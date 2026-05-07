В России введут ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте

В России утвердили ГОСТ о поддержании порядка на рабочем месте на основе японского метода пяти ступеней (5S), пишет РИА «Новости».



Согласно этому методу, для поддержания порядка в организации необходимо следовать пяти пунктам: сортировке, самоорганизации, систематической уборке, стандартизации и совершенствованию. На этапе сортировки работники должны разделить предметы на рабочем столе на две категории — используемые постоянно и периодически.



На этапе самоорганизации нужно определить постоянное место для каждого предмета на рабочем месте: часто используемые вещи хранить рядом с собой, а редко используемые — в отдаленных местах. Зоны хранения и вещи можно маркировать для удобства. Предметы для выполнения производственного процесса нужно размещать таким образом, чтобы персонал не тратил время на перемещение из одного места в другое.



Третий принцип требует систематической уборки и постоянного поддержания чистоты. Организация должна своевременно принимать меры по устранению источников загрязнения.



Стандартизация нужна для создания единой схемы организации рабочего места, например, можно сделать фото образцового состояния рабочего стола. Согласно принципу совершенствования , организация должна создавать различные источники мотивации для сотрудников: конкурсы, конференции, соревнования и другие поощрения за порядок на рабочем месте.