РКН пока не планирует блокировать популярные игры

В декабре Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox. В ведомстве заявили, что игра популярна у педофилов, которые знакомятся с детьми во внутренних чатах, а потом переносят знакомства в реальную жизнь. Кроме того, по утверждениям РКН, на игровой платформе массово распространяется пропаганда экстремизма и терроризма.