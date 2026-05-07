РКН пока не планирует блокировать популярные игры

Роскомнадзор пока не планирует блокировать в России GTA, The Sims, EA FC, Battlefield и другие популярные иностранные видеоигры, поскольку для этого нет оснований. Об этом сообщили в ведомстве.
«В связи с появившимися сообщениями, не соответствующими действительности, информируем, что никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет», — цитирует заявление Роскомнадзора РБК.
В ведомстве призвали не распространять фейковую информацию и проверять информацию в РКН.
В декабре Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox. В ведомстве заявили, что игра популярна у педофилов, которые знакомятся с детьми во внутренних чатах, а потом переносят знакомства в реальную жизнь. Кроме того, по утверждениям РКН, на игровой платформе массово распространяется пропаганда экстремизма и терроризма.
В апреле РКН заявил, что не получал решение об ограничении доступа к видеоиграм американской компании Electronic Arts (EA). В том же месяце ведомство опровергло сообщения о возможной блокировке Minecraft.