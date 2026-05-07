«Бессмертный полк» пройдет в Москве в онлайн-формате

В современном виде «Бессмертный полк» впервые прошел 9 мая 2012 года в Томске. Акцию придумали журналисты местной телекомпании ТВ2 Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Тогда по городу прошли около 6000 человек, они несли почти 2000 портретов ветеранов. При этом у акции были предшественники: официальное движение «Бессмертный полк России» ведет историю от тюменского «Парада победителей» 2007 года, когда горожане также вышли с фотографиями ветеранов.