«Бессмертный полк» пройдет в Москве в онлайн-формате

Акция «Бессмертный полк» в этом году в Москве состоится в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Представитель Кремля добавил, что «Бессмертный полк» пройдет в очном формате «в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес» к акции.
Насчет парада на Красной площади Песков сказал, что изменений по формату его проведения нет. Парад состоится в усеченном формате ― без техники — и завершится пролетом авиации. В Минобороны объяснили это необходимостью минимизировать опасность.
В современном виде «Бессмертный полк» впервые прошел 9 мая 2012 года в Томске. Акцию придумали журналисты местной телекомпании ТВ2 Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Тогда по городу прошли около 6000 человек, они несли почти 2000 портретов ветеранов. При этом у акции были предшественники: официальное движение «Бессмертный полк России» ведет историю от тюменского «Парада победителей» 2007 года, когда горожане также вышли с фотографиями ветеранов.
В 2020 и 2021 году акция проходила в онлайн-формате из‑за коронавируса. В 2022-м шествие прошло очно, в следующие два года ― в виртуальном формате, а в 2025 году ― в смешанном (регионы сами решали, организовывать ли очное шествие, — в Петербурге его решили провести, а в Москве отказались).