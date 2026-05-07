Сэм Уортингтон в трейлере сериала «Я тебя найду»

Netflix представил первый тизер детективного мини-сериала «Я тебя найду». Главные роли в нем исполнили Бритт Лоуэр и Сэм Уортингтон. Премьера состоится 18 июня.
Шоу снято по одноименному роману Харлана Кобена. Уортингтон сыграет мужчину по имени Дэвид Берроуз, который отбывает пожизненное заключение за убийство собственного сына. Однажды герой получает доказательства того, что его ребенок может быть жив. Тогда Берроуз решает, что ему нужно сбежать из тюрьмы, чтобы узнать правду.
В сериале также сыграли Майло Вентимилья, Логан Браунинг и Клэнси Браун. Шоураннером сериала выступил Роберт Халл, работавший над сериалами «Бог меня зафрендил» и «Готэм».
«Я найду тебя» станет уже далеко не первой экранизацией творчества Кобена на Netflix. Ранее стриминговый сервис выпустил сериалы «Единожды солгав», «Скучаю по тебе», «Прошлое не отпустит», «Незнакомец», «Невиновен» и другие.