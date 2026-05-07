Вышел финальный трейлер «Миньонов и монстров»

Фото: Universal Pictures

Universal Pictures представила финальный трейлер «Миньонов и монстров» — третьей части серии о забавных желтых существах. В зарубежный прокат фильм выйдет 1 июля. В России премьера запланирована на 19 ноября.

Действие ленты разворачивается в 1920-х годах. Миньоны хотят найти настоящих чудовищ, чтобы снять собственный фильм ужасов.

Видео: Universal Pictures

Картина станет приквелом к фильму «Гадкий я» (2010) и продолжением мультфильмов «Миньоны» (2015) и «Миньоны: Грювитация» (2022). Первый трейлер мультфильма показали в перерыве Супербоула. В нем трое желтых друзей находят книгу заклинаний и случайно вызывают монстра. Еще два отрывка представили сотрудники студии Illumination на CinemaCon.

Миньоны впервые появились на экране в фильме «Гадкий я». Они служили злодеям, фараонам, Дракуле и Наполеону. Эти персонажи обожают бананы, носят синие комбинезоны, очки и говорят на особом «миньонском» языке.

