Певицу Бонни Тайлер госпитализировали в Португалии

Британскую певицу Бонни Тайлер экстренно госпитализировали в Португалии. Об этом сообщил Entertainment Weekly.
74-летней артистке потребовалась срочная операция на кишечнике. По словам представителей Тайлер, она прошла успешно. Сейчас певица восстанавливается в больнице в Фару.
Тайлер планировала выступить на музыкальном фестивале Summerlust на Мальте 22 мая, а затем дать концерт в Германии 30 мая. Состоятся ли эти выступления, неясно.
В 2026 году у певицы должны состояться более 20 концертов в Европе. Последний раз Тайлер выходила на сцену в марте, тогда артистка устроила шоу в Лондоне.
В Португалии певица находится, поскольку у нее есть дом в этой стране. Тайлер решила завести недвижимость в регионе Алгарве много десятилетий назад. Впервые влюбилась в португальский юг артистка в конце 70-х.