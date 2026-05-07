Пятый и финальный сезон сериала «Медведь» выйдет 25 июня

Сериал «Медведь» вышел в 2022 году. Ранее СМИ писали, что проект могут закрыть из‑за плотных графиков актеров, которые снимаются в других проектах. Кроме того, четвертый сезон «Медведя» получил худшие оценки в истории сериала — 71% на Rotten Tomatoes. Первый сезон сериала стартовал со 100%, второй — с 99%, третий — с 89%.