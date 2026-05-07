Пятый и финальный сезон сериала «Медведь» выйдет 25 июня

Фото: FX Productions

Пятый и последний сезон сериала «Медведь» получил дату премьеры. Все восемь серий появятся на Hulu 25 июня, пишет Deadline.

Шоу рассказывает, как Карми (Джереми Аллен Уайт), Сидни (Айо Эдебири) и Ричи (Эбон Мосс-Бахрах) справляются с управлением рестораном высокой кухни. В актерский состав проекта также входят Джейми Ли Кертис,  Лайза Колон-Зайяс, а также Лайонел Бойс, Мэтти Мэтисон, Эдвин Ли Гибсон и Кори Хендрикс. О том, что у сериала будет пятый сезон, стало известно летом 2025 года.

Сериал «Медведь» вышел в 2022 году. Ранее СМИ писали, что проект могут закрыть из‑за плотных графиков актеров, которые снимаются в других проектах. Кроме того, четвертый сезон «Медведя» получил худшие оценки в истории сериала — 71% на Rotten Tomatoes. Первый сезон сериала стартовал со 100%, второй — с 99%, третий — с 89%.

Недавно на Hulu появился приквел к сериалу «Медведь». Действие серии разворачивается до событий основного сюжета и рассказывает о поездке Ричи (Эбон Мосс Бакрак) и Майки (Джон Бернтал) в город Гэри, штат Индиана. Эпизод длится час.

