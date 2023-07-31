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Вышел тизер продолжения «Холопа»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:49

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила тизер-трейлер «Холопа-2». Сиквел комедии Клима Шипенко выйдет в российский прокат 1 января 2024 года.

Фильм расскажет о бывшем мажоре Грише, который в первой части побывал холопом и переосмыслил свои взгляды на жизнь. На отдыхе он встречает избалованную москвичку Катю, которая позже также окажется в другом времени.

К роли Гриши вернется Милош Бикович, а роль Кати в картине исполнит Аглая Тарасова. К ним на экране присоединятся Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева и Олег Комаров.

Над сиквелом «Холопа» работала команда первого фильма, включая сценаристов и продюсеров. В режиссерское кресло вернулся Клим Шипенко.

«Холоп» вышел в прокат 26 декабря 2019 года. За 2020-й он собрал 2,6 млрд рублей, став самым кассовым российским фильмом года. Всего в прокате в России и СНГ картина заработала более 3 млрд рублей.

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Клим ШипенкоМилош БиковичАглая ТарасоваАлександр СамойленкоИван ОхлобыстинМария МироноваОльга ДибцеваОлег Комаров
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