Завершились съемки «Закулисья реальности» — экранизации крипипасты

Шарлиз Терон забралась на билборд в Нью-Йорке

Фото: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Актриса Шарлиз Терон взобралась один из небоскребов на Таймс-сквер, чтобы прорекламировать свой предстоящий фильм «Вершина». Об этом пишет Page Six.

Во время необычного промо актриса карабкалась на инсталляцию в виде каменной стены. «„Вершина“ уже на Netflix, ублюдки. Не заставляйте меня забираться на билборд на Таймс-Сквер просто так» — крикнула она горожанам, намекнув, что они должны посмотреть картину. 

 

«Вершина» — триллер режиссера Бальтасара Кормакура по сценарию Джереми Роббинса. Главные роли в фильме исполнили Шарлиз Терон, Тэрон Эджертон и Эрик Бана. Премьера на Netflix cостоялась 24 апреля. 

По сюжету женщина-скалолаз Саша приехала в горный национальный парк в Австралии, чтобы прийти в себя после смерти мужа. Она обнаруживает, что ее стал преcледовать неадекватный мужчина.

Недавно Шарлиз Терон раскритиковала Тимоти Шаламе, который в марте поделился мнением, что до балета и оперы «никому нет дела». Она обратила внимание, что самому актеру угрожает перспектива быть замененным ИИ.
 

