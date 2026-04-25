Шарлиз Терон забралась на билборд в Нью-Йорке

«Вершина» — триллер режиссера Бальтасара Кормакура по сценарию Джереми Роббинса. Главные роли в фильме исполнили Шарлиз Терон, Тэрон Эджертон и Эрик Бана. Премьера на Netflix cостоялась 24 апреля.



По сюжету женщина-скалолаз Саша приехала в горный национальный парк в Австралии, чтобы прийти в себя после смерти мужа. Она обнаруживает, что ее стал преcледовать неадекватный мужчина.



Недавно Шарлиз Терон раскритиковала Тимоти Шаламе, который в марте поделился мнением, что до балета и оперы «никому нет дела». Она обратила внимание, что самому актеру угрожает перспектива быть замененным ИИ.

